Reggina, Iiriti: “Vogliamo sognare. Siamo i più forti del girone C”

Reggina pronta al nuovo corso Drago. Amaranto con la nuova guida tecnica dopo la fine dell’era Cevoli.

Le parole del direttore generale amaranto Iiriti ai microfoni di Antenna Febea.

CAMBIO DI PANCHINA

“Il mio stato d’animo nell’intervallo di Reggina-Catanzaro? Quello di tutti i tifosi amaranto, di rabbia per come stava andando la partita. Dubbi su Cevoli dal nostro arrivo? Più che altro una messa in discussione di tutti, compresi giocatori e staff tecnico. Noi siamo ambiziosi e vogliamo che questo pensiero venga condiviso da allenatori e giocatori, e non con l’atteggiamento visto nel primo tempo contro il Catanzaro”.

MERCATO E TIFOSI

“Mercato? Siamo soddisfatti, abbiamo rinforzato tutti i reparti, con particolare attenzione all’attacco. Ora sta all’allenatore fare le scelte. Domenica hanno vinto i tifosi, cantavano anche sul 4a0 per il Catanzaro. Faremo presto altre iniziative, ogni settimana vogliamo fare di tutto per portare i tifosi al Granillo”.

SCELTA DRAGO

“Non è importante che Drago fosse senza panchina da tempo, anche allenatori come Mourihno e Conte stanno fermi per sei mesi o un anno. Abbiamo scelto Drago perchè secondo noi è la persona giusta al posto giusto, ha il profilo e le idee per valorizzare al meglio i giocatori che ha a disposizione. Abbiamo pensato anche ad altre figure, poi però la scelta è caduta con decisione su Drago. Già ai primi allenamenti ho visto un tecnico che è grande intenditore di calcio”.

SOGNO PROMOZIONE

“Vogliamo sognare, anche se sappiamo che si tratta di un’impresa. Secondo me la Reggina ha l’organico più forte del girone C. Vedere un giocatore come Bellomo in serie C è una bestemmia per il calcio, presto ritroverà categorie che merita, magari con la maglia della Reggina”.

STORE, SEDE E BUS AMARANTO

“Lo store, come già annunciato, sarà di fronte Piazza Duomo e i lavori sono già iniziati. Per quanto riguarda la sede del club speriamo di poter definire a breve, abbiamo individuato dei locali vicino Palazzo San Giorgio. Per il bus ufficiale della squadra contiamo di averlo entro 10-15 giorni, diciamo per la trasferta successiva alla gara con il Potenza”.

PENALIZZAZIONI, FAREMO DI TUTTO

“Per quanto riguarda le penalizzazioni faremo di tutto per diminuire il più possibile la penalità. Siamo coscienti delle difficoltà ma anche fiduciosi, e per ogni deferimento battaglieremo almeno per accorciare la penalizzazione”.

ACQUISTO GRANILLO E CURVA NORD