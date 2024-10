Reggina, Falcomatà: “Bando unico per S. Agata e Granillo”

Sulla scelta di Drago come nuovo tecnico della Reggina

Su l’idea di fare un bando unico su Granillo e S. Agata

E’ quello che vogliamo fare, un bando unico su S. Agata e Granillo. C’è stata una riunione presso gli uffici della città metropolitana con la curatela. L’idea è quella di mettere dentro un unico bando Granillo S. Agata e marchio. L’unico dubbio su questa possibilità sono i tempi che devono essere certi, stiamo facendo periziare il Granillo, non è un operazione immediata, richiede circa 120 giorni. Noi vogliamo fare che chi si aggiudichi il bando già da questa estate possa avere i beni, è un bando aperto alla partecipazione di tutti, bisogna seguire le regole, nell’ipotesi in cui non dovesse vincerlo la Reggina, metteremo delle clausole che il club possa comunque disputare le gare lì. Dobbiamo adattarci alle regole, sappiamo che un privato potrà sicuramente fare meglio per quanto riguarda la gestione, e soprattutto far vivere lo stadio 7 giorni su 7 e di fare in modo che tutti ne possano godere.