Reggina, Iiriti e Taibi a testa bassa su Aquilani. I dettagli

La trattativa incredibile

Un’idea quasi impossibile che si trasforma in trattativa vera. Quando il DG Iiriti parlava di dialoghi approfonditi con due ex calciatori della Nazionale Italiana, uno di questi era certamente Alberto Aquilani. Inizialmente anche i tifosi hanno accolto la notizia con un pò di scetticismo, adesso che i discorsi sono più che avviati, sognano che possa essere messo in pratica il grande colpo. Non a caso qualche giorno addietro Massimo Taibi nel momento in cui gli è stata sottoposta la domanda su Paghera, passato alla Ternana, ha risposto con grande serenità e con la sicurezza di poterne prendere uno migliore. Quello migliore, e qui non vi è alcun dubbio, è Alberto Aquilani.

L’ex centrocampista della Nazionale ci sta pensando

Dopo il closing della giornata di ieri in cui vi è stato il passaggio ufficiale dalla famiglia Praticò a Luca Gallo, Direttore Generale e Direttore Sportivo pare abbiano incontrato l’ex centrocampista della Roma, provando a convincerlo attraverso il progetto che si ha intenzione di portare avanti ed anche una proposta contrattuale molto interessante. Aquilani ha preso qualche giorno di tempo per decidere, ma già questa è una grande notizia.