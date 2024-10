Reggina, il DG Iiriti: ‘Nessun contratto con Belardi’

“Smentisco categoricamente un accordo con l’ex responsabile del settore giovanile amaranto Emanuele Belardi, nessun contratto è stato firmato e ratificato”. Così il direttore generale della Reggina Vincenzo Iiriti che aggiunge: “Cambiare l’attuale guida non è nei nostri pensieri, abbiamo piena fiducia nell’attuale entourage amaranto guidato dal responsabile Carmelo Romeo e cosi sarà fino al termine della stagione. Le notizie apparse in questi giorni su alcuni organi di stampa non fanno altro che destabilizzare il lavoro dei nostri collaboratori giornalmente impegnati per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club”.

Nell’articolo di seguito riportato, non si parla di contratto già firmato, ma di proposta: