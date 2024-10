Lillo Foti tifa Belardi, il presidente Gallo lo ha già riportato in amaranto

“So che c’è la volontà di riportare Emanuele Belardi a capo del settore giovanile e ritengo questa sia una scelta corretta, per capacità e conoscenza”. Ha parlato così il presidente Lillo Foti a Radio Reggio Più, del suo ex calciatore Belardi, arrivato a Reggio Calabria che era un bambino, diventato un calciatore di serie A e soprattutto uomo.

Gran rapporto tra i due, da sempre, uno dei tanti figli del S. Agata che è riuscito a fare strada, tanta nel suo caso. Belardi che alla Reggina ci è tornato diverse volte e per sua stessa ammissione, in mezzo a mille ricordi, mette sul podio proprio l’ultima, quella della miracolosa salvezza ottenuta attraverso il play out vinto con il Messina, prima dell’addio al calcio suo e… purtroppo anche di quella Reggina.

Emanuele Belardi che aveva iniziato un ennesimo percorso in amaranto, proprio la scorsa estate, chiamato dall’ex presidente Mimmo Praticò per la gestione del settore giovanile. Una conferenza di presentazione in cui l’ex portiere manifestava gioia ed entusiasmo, caratteristiche venute meno in tempi troppo brevi e quel contratto triennale stracciato dopo appena cinque mesi, ma dopo aver lavorato bene in quel settore giovanile che continua ancora oggi a raccogliere consensi e non solo risultati.

Di questo non poteva non accorgersene il presidente Luca Gallo che, mandato in missione il DG Iiriti, dopo una serie di incontri, ha ottenuto un nuovo si da Belardi. Emanuele ripartirà ancora dall’amaranto, perché questa società lo ha fortemente rivoluto e confida talmente tanto nelle sue capacità che, da quello che filtra pare gli abbia proposto un contratto triennale.

L’annuncio del suo ritorno potrebbe arrivare a breve e non sarà l’unico, mentre per quello che riguarda l’operatività, c’è da capire se sarà immediata oppure a completamento di stagione.