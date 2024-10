Reggina, il presidente Gallo sbarca su Twitter. I dettagli

Tre, due, uno, via. Lancio effettuato. E atterraggio riuscito. Luca Gallo, il presidente della Reggina, sbarca su Twitter: da oggi è attivo il profilo ufficiale del numero uno del club amaranto. @PresLucaGallo: ecco il nickname dell’unico e confermato account social dell’imprenditore romano che ha scombussolato il calcio sullo Stretto, rilevando le quote di maggioranza della Reggina nel momento più buio degli ultimi anni. Salvandola dal fallimento, dall’onta di un finale di campionato simile a quello del Matera.

In prima persona

Il presidente Luca Gallo gestirà l’account Twitter in prima persona, senza intermediari o social media manager. Avrà il controllo esclusivo dei cinguettii, di quei 280 caratteri. I pensieri, chiaramente, saranno rivolti alla squadra, alle partite da qui a fine stagione, ai singoli giocatori, alla città, ma soprattutto ai tifosi, la vera anima della Reggina. Una pagina al passo con i tempi, moderna e al tempo stesso dinamica, che sarà un luogo d’incontro per tutto il mondo amaranto.

Le foto scelte

Emblematici gli scatti scelti per il profilo ufficiale. Come foto profilo c’è l’immagine che ritrae il presidente in giacca e cravatta al Granillo, nel primo giorno passato all’interno dello stadio di Reggio Calabria. Mentre come foto copertina la preferenza è ricaduta sulla Curva Sud, gremita di tifosi e abbellita da sciarpe e una bandiera con lo storico logo della Reggina in alto a sinistra. Un caso? No. Perché il logo, quello con la “R” stilizzata che apparentava alla Reggina Calcio, sta tornando per merito della nuova proprietà. Che così ha mantenuto un’altra promessa fatta in sede di presentazione. Insomma, sul web e nella vita reale il presidente Luca Gallo ama fare le cose per bene.