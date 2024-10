Reggina, il probabile undici anti-Matera: ballottaggio in attacco ed esordio per il nuovo capitano

Avanti tutta. Anche a Matera la Reggina di Agenore Maurizi proseguirà il proprio percorso tattico iniziato nel derby di fine anno contro il Catanzaro. Contro la Auteri-band, infatti, sarà ancora 3-5-2. Davanti a Cucchietti, il tecnico di Colleferro dovrebbe affidarsi alla linea difensiva composta da Laezza, Gatti ed il neoarrivo Ferrani. L’ex capitano del Fano si è subito integrato nel gruppo amaranto, come testimoniato dalla rete nel test contro l’Aurora Reggio, è agira da centrale del pacchetto arretrato.

Qualche dubbio in più, invece, riguarda il centrocampo. La novità, neanche troppo difficile da ipotizzare, riguarda l’esordio da titolare di Ivan Castiglia. L’ex Triestina, infatti, prenderà il posto di Alberto De Francesco, sia a livello tattico che caratteriale. Sarà lui, infatti, il nuovo capitano della compagine dello Stretto, come anticipato da Maurizi in conferenza (leggi qui) e confermato dalla stessa società con un comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale.

Viaggiano spediti verso la conferma sia Hadziosmanovic che Armeno, positivi contro la Paganese. Nessun dubbio, poi, neanche su Roberto Marino, che agirà da interno destro. La restante maglia risulta oggetto di accesissimo ballottaggio fra Fortunato e Provenzano, con il numero 16 attualmente in vantaggio: Maurizi, infatti, vuole evitare di mandare in campo, da subito, troppi nuovi arrivati in una volta.

In avanti, a fianco dell’inamovibile Bianchimano, un’ulteriore chance verrà concessa a Claudio Sparacello. Tulissi, dunque, partirà nuovamente dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-5-2): Cucchietti, Laezza, Ferrani, Gatti, Hadziosmanovic, Marino, Castiglia (c), Fortunato, Armeno, Bianchimano, Sparacello. Allenatore: Maurizi.

A disposizione: Licastro, Turrin, Auriletto, Provenzano, Pasqualoni, Amato, Giuffrida, Bezziccheri, Tulissi, Condemi.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Sciamanna

Ballottaggi: Fortunato 60% – Provenzano 40%, Hadziosmanovic 70% – Pasqualoni 30%, Sparacello 60 % – Tulissi 40 %

Non convocati: Porcino

Diffidati: Laezza, Gatti

m.o.