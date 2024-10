Verso Matera-Reggina, Maurizi: “Vi svelo i motivi della rivoluzione. Lite con De Francesco? Ho sbagliato. Il nuovo capitano…”

A caccia del tris. La Reggina, dopo le due vittorie consecutive contro Paganese e Catanzaro, volge la propria attenzione alla trasferta di Matera. Priva dell’ormai ex capitano Alberto De Francesco, passato in settimana allo Spezia, gli amaranto proveranno a centrare il terzo successo consecutivo in campionato. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico Agenore Maurizi ha presentato la gara contro i lucani, a partire dalla rivoluzione operata sul mercato dal club di Via Petrara: “L’attuale finestra di trasferimenti è usufruibile – ha spiegato l’ex Lupa Roma – nel momento in cui ci si rende conto di aver operato scelte sbagliate in estate. In ogni caso, i panni sporchi si lavano in famiglia e parlare, oggi, di quanto successo nello spogliatoio non lo credo corretto”

Maurizi, comunque, incalzato dai giornalisti presenti, ha smentito possibili dissidi con lo spogliatoio e lo stesso De Francesco: “Onestamente preferisco concentrarmi sulla partita di Matera. Dico solo che più che affidare a lui la fascia di capitano, lo spogliatoio e il gioco della squadra non posso fare. Evidentemente, visti quanto successo, forse ho sbagliato alcune scelte”

L’obiettivo del mister, poi, si sposta sull’avversario di domani:“Il Matera è una delle migliori squadre del campionato, capace di applicare un ottimo calcio. Io, in ogni caso, credo sia giusto concentrarsi sulla Reggina e sulle possibilità che abbiamo noi dentro”.

Uno degli ultimi arrivati, almeno sulla carta, al Sant’Agata è Marco Condemi:“Viene da due anni di inattività, per cui servirà del tempo per veder emergere la miglior condizione psico-fisica. Lo conosco da tempo e lo stimo, anche per il grande attaccamento che ha verso la maglia”.

Sul mercato, invece, l’allenatore di Colleferro, si esprime così:“Ringrazio Basile, la famiglia Praticò ed il CdA per avermi messo a disposizione una rosa che possa dare risultati sia nel breve che nel lungo periodo. Hanno cercato di accontentarmi in ogni modo e per questo li ringrazio. Come detto, sono arrivati tanti nuovi giocatori grazie ad un grande sforzo economico messo in campo dalla famiglia Praticò. Per cui, obiettivamente, non credo di dover e poter chiedere ulteriori sacrifici, se arriveranno altri calciatori li accoglieremo ben volentieri, ma senza pretese”

Sveltato, poi, il nome del prossimo capitano amaranto: “Nella speranza che vi venga concesso presto (ride, ndr), quando dovremo tirare il prossimo rigore saprete chi sarà il nuovo rigorista. Per quanto riguarda il capitano, abbiamo valutato che il profilo migliore sia quello di Ivan Castiglia”

Nessuno sbilanciamento, invece, sul ballottaggio in attacco: “Sparacello sta facendo un grande lavoro, riuscendo a dare continuità ad un ottimo processo di crescita, così come Tulissi. Sceglieremo su chi puntare di volta in volta, in base alle esigenze ed all’avversario che andremo ad incontrare”