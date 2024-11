Reggina, il sogno è vicino. Quasi fatta per il ripescaggio in Lega Pro

Reggio Calabria è pronta a festeggiare. La Reggina vede da vicino il ripescaggio in Lega Pro, quello che solo poche settimane fa sembrava un sogno sembra destinato a diventare realtà. I tifosi amaranto dovranno aspettare il 4 agosto per avere l’ufficiale certezza del ripescaggio in terza serie, il ritorno in Lega Pro però salvo clamorose sorprese si materializzerà.

‘Sono praticamente certe del ripescaggio in Lega Pro le retrocesse Albinoleffe, Melfi, Lupa Roma e Racing Roma (ex Castelli Romani) e il Monza, la grande sorpresa. La società lombrarda si è mossa per tempo e ha portato una documentazione assolutamente perfetta. Poi segnaleremo al prossimo consiglio del 4 agosto per un ripescaggio Fano, Olbia, Forlì, Cavese, Taranto, Reggina e Vibonese. 12 squadre complessivamente che, qualora la Paganese riuscisse nel suo ricorso avverso alla sua mancata iscrizione, potrebbero diventare 11’.

L’autorevole parere è di Gabriele Gravina, presidente di Lega Pro che sin dal momento della sua elezione aveva sempre spinto per il ritorno al format di 60 squadre divise in tre gironi. Le dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera si aggiungono alle sensazioni maturate ieri, ultimo giorno utile per poter presentare domanda di ammissione al prossimo campionato di terza serie.

Appena fuori infatti dalla graduatoria delle squadre che verranno ammesse alla stagione 2016/2017, la Reggina si trova davanti diversi club che (per motivi legati alla mancanza dei requisiti necessari) saranno di fatto esclusi. Il club amaranto dunque, come anticipato dallo stesso Gravina, rientrerà nel blocco delle ripescate. Giorni caldi e di attesa sino al 4 agosto, poi potrà esplodere la gioia di una città intera…