Reggina, ecco le immagini del tabellone luminoso in Curva Nord – VIDEO

In questi giorni vi abbiamo proposto alcuni scatti riguardo l’attivazione dei due tabelloni, interno ed esterno, collocati in Curva Nord. Uno degli impegni presi e mantenuti dal presidente Gallo che in qualche modo rende più gradevole un settore in stato di abbandono e che la società intende invece riattivare al più presto. Oggi vi proponiamo anche le prime immagini del tabellone funzionante e che sarà operativo già dalla gara interna contro il Potenza.

La ditta che è stata impegnata in questa opera di recupero del vecchio tabellone, la Visual Show, informa di avere sostituito più di cento elementi tra pannelli e schede.

[custom_video numerazione=”1″ /]