Reggina: c’è un interessamento per Abdou Doumbia

Il Ds Taibi, oltre ad annunciare ulteriori nuovi arrivi, spera in questi giorni di comunicare anche qualche operazione in uscita. Situazioni avviate ma che non si sono concluse, altre delle quali probabilmente se ne parlerà più avanti, altre ancora recenti, come quella riguardante l’attaccante Doumbia. Per il quale si è parlato molto poco in questi mesi, anche se dalla società è venuta comunque fuori l’intenzione di cederlo non rientrando nei piani tecnici di Mimmo Toscano.

L’Imolese è la società che ha chiesto informazioni sul giocatore che con la maglia amaranto non ha avuto moltissima fortuna, essendo stato il suo percorso spesso accompagnato da infortuni piuttosto lunghi. Rimane impressa nella mente dei tifosi amaranto la gran giocata al Ceravolo di Catanzaro che ha regalato poi l’assist per il gol di Rivas e la conquista di tre punti che ha di fatto poi spianato la strada verso la serie B.