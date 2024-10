Reggina a sorpresa: molto vicino un giovane difensore dell’Atalanta

Le prime sensazioni riguardo l’irrobustimento del reparto arretrato, portavano a pensare all’aggiunta di un giocatore di grande esperienza, da affiancare ai vari Loiacono, Rossi e Bertoncini, con quest’ultimo comunque sempre attenzionato da diverse società di serie C. Secondo quanto riporta Gazzetta del sud, invece, la Reggina starebbe per chiudere ed anche piuttosto velocemente, per il giovane Enrico Delprato, classe 99 di proprietà dell’Atalanta e compagno di Plizzari nell’ultimo campionato di serie B con la maglia del Livorno.

33 le presenze con i labronici ed un gol, giocatore duttile nel reparto difensivo, così come piacciono a mister Toscano, capace di ricoprire più ruoli, ha indossato le maglia della Nazionale italiana Under 19 e 21. Potrebbe essere il quarto arrivo di questa settimana.