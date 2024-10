Reggina, l’incontro: il presidente Luca Gallo rassicura il DG Vincenzo Iiriti

Qualche giorno addietro vi abbiamo raccontato dell’incontro tra il presidente Luca Gallo ed il DG Vincenzo Iiriti, probabilmente voluto da quest’ultimo al fine di chiarire alcune posizioni all’interno della società ed avere maggiori rassicurazioni riguardo l’immediato futuro. Oggi su Gazzetta del Sud arrivano ulteriori dettagli:

L’incontro Gallo-Iiriti

“Oltre tre ore di confronto. Un faccia a faccia cordiale, inevitabilmente autentico tra due persone che collaborano insiene da anni. Il presidente della Reggina Luca Gallo ed il DG Vincenzo Iiriti si sono incontrati venerdi pomeriggio negli uffici romani dell’imprenditore proprietario del club amaranto, rientrato parzialmente dopo il grande spavento delle scorse settimane e l’operazione d’urgenza a seguito del malore accusato. Sul tavolo della riunione le ultime vicissitudini societarie e le prossime scadenze, ma non solo. L’argomento principale potrebbe essere stato l’intenzione del DG di rimettere l’incarico a pochi mesi dal suo rientro. Una riflessione ancora in corso quella di Iiriti, trapelata nei giorni scorsi ma smentita ufficialmente dalla società. Fondamentali sembra siano state le rassicurazioni di Gallo, fermo nella volontà di proseguire il rapporto con lo stesso Iiriti, garantendogli ampia libertà di manovra soprattutto nei prossimi mesi decisivi per la società, viste le nuove imminenti scadenze. Il presidente, inoltre, avrebbe garantito il suo ritorno fisico a Reggio nei prossimi giorni, proprio per delineare il futuro personalmente. Nonostante questo, il DG Vincenzo Iiriti, seppur rinfrancato dalle parole del massimo dirigente, sembra voler continuare la sua riflessione. La situazione all’interno del club appare ancora delicata ed in evoluzione, nessuna novità è da escludere a priori”.