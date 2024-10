Reggina, incredibile maledizione per i centravanti. Anche Tassi

La maledizione degli attaccanti. Non è sicuramente fortunata la Reggina con i suoi centravanti, tenuto conto che in una rosa ricca e con tanti giocatori offensivi, ben tre hanno chiuso la stagione in anticipo. A partire da Maritato che, in occasione di Reggina-Monopoli del 30 settembre, ha subìto un grave infortunio con la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, ma causa il lungo stop e necessità di tesseramenti, dallo scorso 1 febbraio è fuori lista.

Poi Alessio Viola, il reggino che nella sua carriera, purtroppo, è stato troppo spesso vittima di infortuni e pronto ad andare sotto i ferri per un problema al ginocchio mai risolto. E per ultimo Edoardo Tassi che, secondo quanto scrive oggi Gazzetta dello Sport, sarà costretto ad operarsi per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio.

L’attaccante di proprietà dell’Ascoli si era distinto in questa stagione per la capacità di farsi trovare pronto nel momento in cui veniva chiamato in causa quasi sempre entrando a gara in corso. Le cinque reti realizzate in questo campionato arrivano tutte da subentrato.

In questo finale di stagione, proprio in virtù di numerose assenze, mister Drago ha avuto la possibilità di lanciare nella mischia in quel di Rieti il giovane Martiniello. Subito una grandissima impressione con giocate da grande attaccante.

