Reggina: buone notizie dall’infermeria

Due giocatori fuori. Il primo è Dall’Oglio, assente in occasione delle partite giocate contro il Città di Sant’Agata e quella successiva con il Ragusa, poi l’esterno Porcino, infortunatosi al venticinquesimo minuto in terra siciliana dopo un ottimo avvio e fuori domenica scorsa.

Per il primo, grazie al gran lavoro svolto dallo staff medico capitanato dal dottore Pasquale Favasulli e il responsabile infortuni Paolo Albino, è arruolabile e quindi a disposizione di mister Pergolizzi già dalla prossima sfida al Granillo contro l’Acireale. Guarito dall’infortunio, ma ovviamente non può essere al top sul piano della condizione fisica, sarà il tecnico a decidere.

Per quello che riguarda Porcino, problema muscolare anche per lui, potrebbero essere più brevi del previsto i tempi per rivederlo in campo. Si lavora per averlo a disposizione in occasione della super sfida con il Siracusa.