Reggina: c’è grande attesa per la conferenza di mister Toscano

Mai come oggi giornalisti e tifosi attendono impazienti la conferenza stampa di mister Toscano. Il tecnico parlerà alle ore 12 ed oltre alla presentazione dell’incontro, farà il punto della situazione per quello che riguarda gli infortunati. La prima emergenza è quella riguardante i portieri. Di Plizzari non arrivano novità e questo lascia pensare che l’estremo difensore possa essere ancora indisponibile, mentre si attendevano i risultati degli esami strumentali effettuati da Enrico Guarna.

In ogni caso è pronto all’esordio in serie B il giovane Farroni, già protagonista in Coppa Italia contro il Bologna. Ma l’attesa più importante è quella che riguarda Jeremy Menez. Il problema muscolare non era di grande entità, il riposo precauzionale in occasione della sfida con il Pordenone e tutta la settimana trascorsa dovrebbero avergli consentito il pieno recupero, ma sarà proprio Toscano a darne comunicazione ufficiale.

Sicuro fermo ai box resterà il centrocampista Faty, mentre per Vasic non dovrebbero esserci problemi per la convocazione.