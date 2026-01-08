Reggina: recuperi importanti per Torrisi, il calciomercato e la supersfida con la Nissa

La Reggina si prepara a disputare una delle partite più attese della stagione, quella contro la Nissa. Sebbene il match non possa essere definito decisivo essendo ancora alla seconda di ritorno, rappresenta certamente un crocevia fondamentale per capire quale potrà essere il futuro della squadra in campionato. La Nissa, dal canto suo, vive una settimana di grande attesa e considera la sfida come la “partita dell’anno”, con l’ambiente che si carica sempre con il trascorrere dei giorni. A Caltanissetta non si parla d’altro.

Mister Torrisi riavrà a disposizione due giocatori importanti: Rosario Girasole e Mungo, pronti a rientrare in squadra e dare il loro contributo. Inoltre, si stanno allenando regolarmente con il gruppo Adejo e Palumbo, mentre per Barillà forse bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Sempre fuori Porcino. L’unico punto interrogativo è sulle condizioni fisiche di Desiato, ancora da valutare.

I tifosi amaranto, sempre presenti in casa e fuori, inutile dirlo, ci saranno e anche in buon numero. Sono circa 900 i biglietti messi a disposizione per la trasferta, sebbene si preveda che siano circa 400 quelli che seguiranno la squadra. Una presenza comunque significativa, che testimonia il ritrovato legame tra i calciatori, il tecnico e la tifoseria.

In casa Nissa, come detto, l’attesa per il match è altissima, con lo stadio che potrebbe presentarsi gremito. La partita è vista come un’occasione imperdibile per i tifosi locali. Dall’altra parte, Laaribi e compagni sanno benissimo che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in un confronto che può dire moltissimo sul prosieguo della stagione.

Sul fronte mercato, la Reggina è pronta ad accogliere due arrivi molto importanti e utili a rinforzare l’organico. Sebbene ancora non ufficializzati, vengono dati per certi l’attaccante Angelo Guida, proveniente dalla Cavese e l’esterno Giuliodori, che ritornerà a vestire la maglia amaranto con la formula del prestito dall’Audace Cerignola. Rinforzi che vanno a completare una rosa che, ad oggi, non dovrebbe necessitare di ulteriori interventi, tranne che non si pensi di aggiungere qualche altro tassello in mezzo al campo.