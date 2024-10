Reggina, inizia una nuova era. Preso Di Filippo, arrivati altri 3 giocatori

Partita ufficialmente la nuova stagione della Reggina. Questa mattina, al S.Agata, il presidente Praticò ha salutato giornalisti e tifosi presenti, augurando alla squadra buona fortuna in vista del prossimo campionato. Nessuna presentazione dei diversi volti nuovi, il primo allenamento per tutto il gruppo agli ordini di mister Maurizi si è svolto nel pomeriggio. Il gruppo si infoltisce sempre più, arrivati altri 4 volti nuovi tra acquisti e giocatori in prova.

Il club amaranto ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Nicolas Di Filippo. Il difensore classe ’93 ha firmato un contratto annuale. Nell’ultima stagione Di Filippo ha vestito la maglia della Sambenedettese collezionando venti presenze in Lega Pro. Nel corso della propria carriera, Di Filippo ha giocato con Virtus Lanciano (B/C1), Chieti (C2), Melfi (C).

In prova i centrocampisti Condemi, cresciuto nel settore giovanile amaranto, e Costanzo, mentre sono in attesa di essere ufficializzati gli ingaggi di Cucchietti, Aurilletto e Bezziccheri, comunque aggregati al gruppo.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Cucchietti*, Licastro, Comandè

Difensori: Aurilletto*, Baccillieri, Cuzzilla, Gatti, Maesano, Solerio, Laezza, Di Filippo, Genovesi

Centrocampisti: De Francesco, Di Livio, Isabella, Porcino, Amato, Conigliaro, Costanzo**, Condemi **

Attaccanti: Bianchimano, Oggiano, Sciamanna, Silenzi, Novello, Bezziccheri*

*in attesa di ufficializzazione