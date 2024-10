Reggina, iniziati i lavori al Granillo. Corsa contro il tempo per il 27 ottobre

Partiti i lavori al Granillo, per la precisione alla Tribuna coperta della struttura sportiva. Operai al lavoro per le operazioni di verifica, controllo e serraggio dei circa 2300 bulloni costituenti il sistema di fissaggio delle strutture portanti della tribuna ovest.

Quando potrà tornare a giocare tra le mura amiche la Reggina? La data da cerchiare in rosso è quella del 27 ottobre, giorno in cui gli amaranto ospiteranno la Juve Stabia. Da cronoprogramma, servono 15 giorni lavorativi per concludere i lavori, a rigor di logica quindi il Granillo sarebbe pronto ai primi di novembre.

L’intenzione invece è quella di lottare contro il tempo, lavorando sia nei weekend che la sera. Per questo motivo le porte del Granillo potrebbero riaprirsi già il 27 ottobre. Va da sè che non c’ nessun dubbio invece, per l’impegno successivo casalingo della formazione di Cevoli, in programma l’11 novembre contro la Paganese.

La foto appena scattata al Granillo mostra gli operai al lavoro.