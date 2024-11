Reggina-Inter: le possibili scelte dei fratelli Inzaghi. Sarà comunque spettacolo

Una gara amichevole che riporta aria di grande calcio al Granillo. La Reggina prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista societario e sportivo ed anche l’organizzazione di una partita contro una grande del calcio italiano come l’Inter rappresenta un segnale significativo. Una sorta di regalo di Natale per i tifosi amaranto che già da questo nuovo gruppo dirigenziale ne hanno ricevuti diversi. Si arriva alla festività più importante dell’anno con un inaspettato secondo posto in classifica e la grande notizia comunicata dal patron Saladini del progetto in corso per la ristrutturazione dell’Oreste Granillo. E nell’attesa di giocarsi ad Ascoli l’ultimo match del girone di andata il prossimo 26 dicembre, la sfida di questa sera tra Reggina ed Inter.

I possibili schieramenti iniziali

Diverse le defezioni in casa neroazzurra ma comunque presenti molti dei campioni in organico e a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i pali Onana dovrebbe iniziare il match, mentre Handanovic risulta tra gli indisponibili. Si rivedrà dalle nostre parti l’ex Acerbi nella linea difensiva insieme a Bastoni e Skriniar. In mezzo il campione europeo Barella con Calhanoglu e Gagliardini mentre sulle corsie esterne Dimarco e Bellanova. Davanti dovrebbero partire dall’inizio Dzeko e Mkhitaryan. Lukaku sarà della partita ma non dal primo minuto.

Meno scontato lo schieramento del fratello Pippo, ma per il semplice motivo che a differenza dell’Inter, fra quattro giorni la Reggina scenderà in campo per una gara di campionato importantissima. E’ facile pensare che tra i pali ci sarà Ravaglia, dietro per la prima volta potremmo vedere Bouah e poi Dutu (Loiacono) con Gagliolo come opzione visto che per squalifica è stato fuori contro il Bari e sulla sinistra Giraudo. In mezzo Crisetig, potrebbe essere affiancato da Liotti e Lombardi (Agostinelli), spazio anche per Cicerelli e Ricci, davanti Gori. Nel corso della partita anche i big amaranto avranno la possibilità di scendere in campo.