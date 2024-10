Reggina, è invasione di tifosi a Vibo. Già esaurito il settore ospiti?

Una richiesta che certamente non riuscirà ad essere soddisfatta. Sono tantissime quelle partite da Reggio Calabria per assistere al match che si giocherà domenica al Luigi Razza di Vibo Valentia e per quello che riguarda il settore ospiti, ci riferiscono che la disponibilità sarebbe stata già esaurita dopo poche ore dall’apertura della prevendita.

Prevedibile visto l’altissimo interesse in questo momento per la Reggina e soprattutto dopo le 10.000 presenze che si sono registrate in occasione della gara contro la Casertana. Gli amaranto battagliano per un posto all’interno della griglia play off ed i tifosi vogliono essere al fianco della squadra per incitarla e sostenerla. Qualora dovesse essere confermato in maniera ufficiale il dato riguardante l’indisponibilità dei biglietti nel settore ospiti, comunque rimangono disponibili quelli di Tribuna Coperta.

