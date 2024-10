Reggina, invito dei Praticò alla manifestazione d’interesse

I soggetti interessati a rilevare dalla P&P Sport Srl la quota (pari all’86,6%), del v.n. di € 86.600,00, di partecipazione al capitale sociale della Urbs Reggina 1914 S.r.l., titolare del relativo titolo sportivo, sono invitati a manifestare il loro interesse all’acquisto di detta quota (la “Partecipazione”), inviando dichiarazione scritta, con indicazione di tutti i dati atti ad identificare il dichiarante ovvero, in caso di persona giuridica, il titolare effettivo ai sensi del D. Lgs. 231/2007, incluso l’indirizzo PEC a cui ricevere eventuali comunicazioni (la “Manifestazione”).

La “Manifestazione” dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo pec della P&P Sport S.r.l. ppsportsrl@pec.it ed inviata entro le ore 24 del 20 novembre 2018, corredata, per le persone giuridiche, da una visura camerale ovvero, per i soggetti individuali, da un “curricula vita”.

Coloro che avranno presentato una valida “Manifestazione”, ritenuta di concreto interesse, riceveranno, dalle ore 9,00 del giorno 21 novembre 2018 e sino alle ore 20,00 dello stesso giorno, al rispettivo indirizzo pec, copia dei bilanci di esercizio della URBS Reggina 1914 S.r.l..

A decorrere dalle ore 9,00 del 23 novembre 2018 e sino alle ore 20,00 del 29 novembre 2018, previo appuntamento da concordarsi a mezzo pec, la P&P Sport Srl sarà disponibile ad incontrare, separatamente e presso la sede sociale della URBS Reggina 1914 Srl, coloro che avranno presentato una valida e concreta “Manifestazione” per fornire loro ogni indicazione ed elemento utile a formulare una proposta irrevocabile ed incondizionata di acquisto della Partecipazione, con indicazione del prezzo offerto e di ogni altra eventuale condizione (la “Proposta d’acquisto”).

A far data dalle ore 8,00 del 30 novembre 2018 e fino alle ore 20 del 03 dicembre 2018 dovranno pervenire al predetto indirizzo pec della P&P Sport Srl le Proposte d’acquisto che, entro le ore 20 del successivo 5 dicembre 2018, saranno valutate in forma strettamente riservata e privata, per, quindi, procedere alla successiva selezione ed all’eventuale accettazione della migliore Proposta d’acquisto, restando inteso che la valutazione, la selezione ed eventuale accettazione spetterà esclusivamente alla Proprietà a suo insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare in capo al proponente diritto ad alcuna rivendicazione per danni e/o spese dallo stesso sopportate.

Della eventuale accettazione della Proposta di Acquisto selezionata, sarà data apposita comunicazione al proponente e le Parti dovranno procedere, entro i due giorni lavorativi successivi a tale comunicazione, alla stipula dell’atto di cessione della Partecipazione con costi e oneri conseguenziali a carico di parte acquirente, presso un Notaio del Distretto Notarile di Reggio Calabria che, entro il giorno successivo alla ricezione dell’accettazione della Proposta di acquisto, la parte acquirente comunicherà a mezzo PEC alla P&P Sport Srl.