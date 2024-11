Reggina: Inzaghi spiega l’ammonizione di Hernani e invita i tifosi al Granillo

La felicità dipinta sul volto del tecnico Inzaghi a fine gara, ma anche qualche recriminazione per esempio quella riguardante l’ammonizione subìta da Hernani che costerà al calciatore la squalifica per la prossima gara in casa con il Venezia: “Dispiace perdere Hernani in questo modo. Applaudiva Colombi e invece hanno pensato si stesse rivolgendo alla Curva del Perugia. Ora godiamoci questa vittoria, da domani pensiamo al Venezia. Voglio fare pubblicamente i complimenti a Loiacono, Liotti, Bouah che non hanno giocato molto ma si sono fatti trovare pronti. I tifosi durante il riscaldamento, ci hanno dato la carica. Questi tifosi meritano una partita del genere e i play.off. Lunedì giocheremo: speriamo di avere un Granillo pieno”.

