Reggina, Inzaghi ritrova il Benevento: i numeri di quella stagione indimenticabile

Un'altra ex dopo il Venezia per l'allenatore amaranto. Quello fu il campionato dei tanti record

Il 22 giugno 2019 Pippo Inzaghi viene nominato nuovo tecnico del Benevento in serie B. Una squadra forte ed attrezzata quella costruita dal presidente Vigorito, con risultati andati decisamente oltre ogni aspettativa. Dopo una stagione condotta saldamente al primo posto della classifica, diversi sono stati i record conquistati in categoria: promozione con maggiore anticipo sulla fine del campionato, maggior numero di punti nella B a 20 squadre (86), miglior attacco (67) e difesa (27) la squadra campana ottiene, con sette turni di anticipo l’aritmetica promozione in Serie A da capolista (la seconda della sua storia). Chiude il campionato con sole 4 sconfitte in 38 partite e un distacco di 18 punti sul Crotone secondo. Ruolino impressionante. Capocannoniere Sau con 13 reti.

Meno fortunata la stagione successivo di Pippo Inzaghi, nonostante un girone di andata di alto livello. Il Benevento crolla in quello di ritorno vincendo una sola partita, incredibile ma vero a Torino contro la Juventus, poi tante sconfitte e la retrocessione arrivata alla penultima giornata.