Reggina: Raggi sul prossimo calciomercato, gli obiettivi ed i meriti di Inzaghi

Indimenticato centrocampista della “Banda Scala”, è rimasto legatissimo alla Reggina ed alla città. Parla sempre con straordinaria passione dei colori amaranto e segue con grande trasporto le vicende della nostra squadra. Maurizio Raggi è stato intervistato da Gazzetta del Sud, di seguito alcuni passaggi partendo dal calciomercato:

“Difficile dire dove può arrivare la Reggina, anche se le premesse sono buone. Non sarà facile rimanere nelle primissime posizioni, ma i play off rimangono ampiamente alla portata. I cinque punti di vantaggio del Frosinone sono recuperabilissimi, ma gli amaranto non dovranno fare tabelle e vivere alla giornata, Inzaghi fa il pompiere, ma sa bene di avere una rosa di livello”.