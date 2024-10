Verso Reggina-Benevento: per Cannavaro tre recuperi importantissimi

Una prima parte di stagione complicata per il Benevento con il cambio tecnico già effettuato e quindi Cannavaro al posto di Caserta e risultati deludenti che al momento collocano i giallorossi lontani dalle zone più alte della classifica.

Prima della sosta una vittoria pesante sul campo della Spal, favorita anche dal vantaggio di un uomo quando i padroni di casa erano avanti di una rete, poi in quattro minuti punteggio ribaltato. Ma è stata soprattutto una prima parte di campionato caratterizzara da tantissimi infortuni e spesso ci si è trovati con gli uomini contati.

La sosta consentirà a mister Cannavaro di recuperare calciatori importanti secondo quanto riportano i colleghi di ottopagine.it: “Il reparto che sarà maggiormente “rinforzato” sarà senza dubbio il centrocampo che, facendo i dovuti scongiuri, potrà contare sulla disponibilità di elementi importanti come Tello, Acampora e Viviani. In particolar modo quest’ultimo è particolarmente atteso, visto che avrebbe dovuto essere il faro della manovra giallorossa ma è stato costretto a fare i conti con un problema fisico che l’ha tenuto fuori per oltre due mesi. In difesa mancherà Glik che parteciperà ai mondiali in Qatar, ma ci sarà il rientro di Pastina che ha scontato la giornata di squalifica“.