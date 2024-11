Reggina, Inzaghi cerca la via di mezzo. Troppo prima, troppo poco adesso

Breve ma significativo passaggio del tecnico Inzaghi, nel corso del servizio sulla Reggina, andato in onda su Rai News24: “Quello che abbiamo fatto prima forse era un pò troppo, adesso stiamo facendo meno di quelle che sono le nostre possibilità. E’ arrivata la sosta, dobbiamo tirare una riga siamo per fortuna in una posizione di classifica ottimale, con una partita ancora da giocare e paradossalmente con quattro punti di vantaggio sulla prima fuori dai play off, bisagna ripartire“.

