Reggina, Inzaghi: ‘Chi gioca può regalarci questo sogno. Prossimo anno…’

Ultima gara del campionato regolare con la Reggina che battendo l’Ascoli, spera di poter entrare nella griglia play off. Mister Inzaghi incontra i giornalisti: “Il primo pensiero è rivolto a tutta la regione dell’Emilia Romagna per quello che stanno vivendo in questo momento, forza. Abbiamo una grande possibilità, quella di conquistare i play off a prescindere dalla penalizzazione, riuscire a farlo in un campionato così difficile sarebbe fantastico. La gente sta rispondendo alla grande perchè ha capito quello che abbiamo fatto in questa stagione, spero si faccia una grande partita che dobbiamo vincere a coronamento di un percorso positivo. Poi vedremo quello che accadrà. Non posso avere alcun rammarico perchè sul campo abbiamo conquistato 52 e quindi raggiunto il sogno play off. Sarebbe miracoloso riuscire a centrarli ugualmente, certo che nel girone di ritorno avremmo voluto fare qualcosa in più. Chiudere la stagione regolare bene lo dobbiamo a noi stessi, sperando che non sia l’ultima dell’anno, la reputo una grande possibilità. Stimo Breda, hanno una squadra forte che per un periodo si trovava in una posizione di classifica non consona alle caratteristiche e la qualità che hanno. La mia squadra è stata molto brava in un campionato con tante difficoltà, benissimo all’andata, si poteva fare di più nel girone di ritorno, ma abbiamo adesso il dovere di provarci fino alla fine”.

Leggi anche

La sfida con l’Ascoli

“La squadra non ha bisogno di essere caricata per una partita del genere. I punti che sono stati conquistati è perchè i giocatori hanno qualità e quindi il match si caricherà da solo. Dalla prima all’ultima giornata siamo stati dentro i play off, sarebbe un peccato non arrivarci, sperando anche sui risultati dagli altri campi. Ci sono ancora due allenamenti per decidere chi schierare, non mi sono mai lamentato delle assenze, ho qualche dubbio come è giusto che sia, ma chiunque giochi può regalarci questo sogno. Oggi non posso pensare al prossimo anno, c’è un obiettivo da raggiungere, anche se la stagione rimane super positiva. Prossima anno si deve alzare l’asticella tutti, perchè tutti vogliamo il bene della Reggina. La mia famiglia ed io stiamo benissimo a Reggio”.