Reggina: Inzaghi, nessuna conferenza prima della gara di Benevento

Il Benevento attraverso il sito ufficiale ha comunicato che il nuovo tecnico Agostinelli non parlerà alla vigilia del match, la classica conferenza pre gara tanto per intenderci, ma lo farà solo al termine della partita. Nella giornata di oggi, ai giornalisti reggini è arrivata la comunicazione che “causa tempi ristretti legati alla partenza per Benevento, mister Filippo Inzaghi rilascerà ai microfoni del club le proprie dichiarazioni pre partita“. Nessuna strategia o pretattica, visto che nelle ultime settimane questo tipo di situazione si è ripetuta più volte e comunque differente tra i due tecnici, con Agostinelli che ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione.

