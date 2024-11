Reggina: se dovesse andare via Inzaghi c’è una prima idea

Tra le questioni da sciogliere un attimo dopo l’arrivo della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che si spera sia l’omologa del piano di ristrutturazione presentato dalla società allo scopo di ridurre fortemente il debito lasciato dalla vecchia proprietà, c’è sicuramente quello che riguarda l’allenatore. Mister Inzaghi è tornato a parlare a margine di un evento, toccando anche l’argomento Reggina, esaltando le qualità di Pierozzi e dichiarandosi speranzoso e fiducioso per l’esito del dibattimento di sabato scorso che ha visto coinvolta la società amaranto. Nessun accenno al futuro, alla possibilità di andare via o altro. D’altronde il tecnico contrattualmente è legato alla Reggina fino al giugno del 2025 e solo dopo aver discusso con la società, si potranno avere le idee più chiare riguardo la sua permanenza in amaranto o meno. Ed a proposito di idee, secondo quanto riferisce il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, nel caso in cui si dovesse arrivare ad una separazione, il patron Saladini ed il presidente Cardona, starebbero pensando ad Alberto Aquilani, giovane allenatore che ha fatto grandi cose con la Primavera della Fiorentina. Su di lui ci sarebbe anche il Pisa. Ricorderete che di Aquilani si parlò anche all’inizio dell’avventura dell’ex presidente Luca Gallo che aveva messo in cima alla lista dei desideri proprio l’ex centrocampista di Roma, Liverpool, Fiorentina, Juventus e Milan tra le altre, ma allora arrivò un garbato rifiuto.

