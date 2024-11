Reggina: due passaggi importanti nelle dichiarazioni di mister Inzaghi

Mostra fierezza e felicità mister Inzaghi nel momento in cui si presenta in sala stampa. Privo di tantissime pedine che soprattutto nel girone di andata sono state fondamentali come Gagliolo, Hernani, Majer e con Menez in panchina per tutta la gara, il tecnico esalta il rendimento e l’atteggiamento di chi fino ad oggi ha giocato meno, ma con grinta e grande senso di attaccamento ha risposto con una prestazione gagliarda. Poi l’ammissione rispetto alle vicende per le quali la Reggina società a breve si troverà a discutere: “Abbiamo passato un mese di gennaio molto difficile, in campo ed extra campo, ma ho sempre avuto fiducia in questi ragazzi. Stiamo lottando per qualcosa di straordinario, oggi partita commovente, siamo salvi ed ora iniziamo a sognare, non costa nulla“. Ancora il riferimento agli infortunati: “Per sabato recupereremo giocatori importanti e quindi avrò più scelta rispetto alle ultime gare, avevamo giocato anche mercoledi, vuol dire che fisicamente ci siamo“.

