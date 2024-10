Reggina: contro il Venezia, le prime volte di questo 2023. E poi il gruppo dei senatori…

Le sconfitte rimangono sempre tante, ma finalmente l’emorragia si è interrotta. Dopo il successo contro il Perugia, recupero di campionato, la Reggina è riuscita a ripetersi in casa contro il Venezia. Partita sporca e quindi non esaltante sul piano del gioco e dello spettacolo, ma assolutamente efficace, così come vuole la serie B nel momento in cui si entra nella fase cruciale della stagione dove serve solo una cosa: conquistare punti. Mister Inzaghi ne ha capito la necessità sacrificando il suo credo che nel girone di andata aveva prodotto qualcosa di eccezionale come 36 punti, ma la paurosa e preoccupante inflessione lo ha portato a cambiare. Insieme al modulo anche l’emergenza con giocatori ritenuti di grande importanza fuori per infortunio come Gagliolo, Majer, Menez, Pierozzi ed in occasione dell’ultima sfida al Granillo con il Venezia, recuperato l’esterno destro, collocato a sinistra, si è aggiunta la squalifica di Hernani. Poi quelli non al meglio della condizione come Di Chiara a Fabbian. Ma nel momento del bisogno, ecco che diventano determinanti i senatori, quelli del vecchio gruppo. Sale in cattedra Crisetig, sfoggiano prestazioni di livello e di grande combattività Cionek, Liotti e Loiacono. Ed è stata anche la giornata delle prime volte in questo 2023, come la convocazione del giovane difensore Girasole, il primo clean sheet per la Reggina che dall’inizio dell’anno aveva sempre subìto gol, le due vittorie consecutive che in questo girone di ritorno non si erano mai registrate. Insomma una bella Pasquetta che riconsegna grande serenità all’ambiente, rilancia le ambizioni della squadra amaranto, in attesa di capire quello che accadrà lunedi 17 aprile davanti al TFN dove si discuterà il deferimento per il mancato pagamento di alcuni stipendi e dei contributi scadenza 16 febbraio scorso. Ma prima si giocherà a Benevento, contro una squadra in grandissima difficoltà, ultima in classifica e pronta ad accogliere il quarto allenatore della stagione.

