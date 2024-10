Reggina, Inzaghi: ‘Grande vittoria, la squadra continua a stupirmi’

La Reggina si impone perentoriamente sul campo del Brescia, la formazione di Inzaghi fa tutto nel primo quarto d’ora. Prima Fabbian, poi Menez, gli amaranto controllano il doppio vantaggio e non rischiano nulla.

Reggina che sale a quota 29 in classifica (terza vittoria nelle ultime quattro gare) ed approfitta di una frenata generale nelle zone alte. Pareggiano Frosinone, Bari e Parma, cade il Genoa.

Amaranto a soli 3 punti dalla vetta e a + 6 sulle terze, il calendario gioca il più bello degli scherzi. L’8 dicembre in riva allo Stretto arriva proprio il Frosinone primo, una vittoria significherebbe aggancio alla vetta.

Le parole di mister Inzaghi al termine della gara.

“Siamo partiti molto bene, il Brescia è un’ottima squadra che non si trova lì per caso. Temevo questa partita ma sapevo che la squadra aveva tanta rabbia dopo quanto accaduto con il Benevento, devo fare i complimenti ai miei giocatori che continuano a stupirmi.

Vittoria speciale per me da ex allenatore del Brescia? No, come tutte le altre e bisogna pedalare già dalla prossima. Sino a oggi abbiamo steccato solo il primo tempo di Venezia, la prestazione c’è sempre stata. Oggi è facile dire che siamo da serie A, ma è frutto del lavoro fatto. L’entusiasmo non ce lo spegne nessuno, abbiamo battuto squadre forti e questa rafforza le nostre convinzioni.

Quando ho scelto la Reggina ha scelto anche gli uomini di questa società. Hernani sapevo che poteva cambiare gli equilibri, lo abbiamo aspettato e sta facendo vedere le sue qualità. In serie B è sprecato”.