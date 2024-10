Reggina: Inzaghi su Sky spiega la scelta Menez-Gori insieme dall’inizio

Per la prima volta un tridente con Menez da esterno e non come falso nove

Il tecnico Inzaghi in diretta su Sky Sport spiega la scelta di schierare Gori e Menez insieme: “Gori ha giocato bene sabato e meritava la conferma. Per il tipo di gara con un centravanti vero ci può agevolare, Menez rientra dopo la squalifica. Il Sudtirol ha fatto benissimo, si difende bene ed è bravo sulle seconde palle. Ci vuole una grande partita. Sulla carta ne pensiamo tante, poi bisogna vedere quello che succede in campo, vogliamo imporre il nostro calcio che sia in casa o fuori. Per questa sfida non è stata facile la scelta di lasciare fuori Rivas, spero con una punta vera si possa sfruttare qualche cross. Prima della gara siamo tutti bravi, poi si vedrà”.