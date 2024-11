Reggina: Inzaghi ed i paragoni con due campioni per Pierozzi e Rivas

Al momento sembra tutto perfetto. La Reggina è davvero un rullo compressore e dopo sei giornate di campionato ha conquistato ben cinque vittorie, quattro consecutive. Miglior attacco del torneo e migliore difesa con quattro giornate una dietro l’altra di imbattibilità. Segnano praticamente tutti e dei 14 gol messi a segno, ben undici sono i marcatori differenti, il capocannoniere è Fabbian con tre centri ed almeno altre due marcature clamorosamente sfiorate. Mister Inzaghi mostra soddisfazione e predica equilibrio, poi azzarda dei paragoni per i suoi giovani:

“Pierozzi mi ricorda il primo Di Lorenzo, alcune situazioni le abbiamo studiate in settimana e lui sapeva bene cosa fare in campo. Fabbian sta migliorando giorno dopo giorno, ha segnato tre gol, ne avrebbe potuti fare anche uno ogni partita ricordando le trasferte di Terni e Pisa. Rivas sta facendo grandissime cose, ha avuto richieste importanti in estate ed insieme alla società abbiamo deciso di trattenerlo. Credo sia migliorato e maturato tantissimo da quando ci sono io, deve diventare il nostro Leao.