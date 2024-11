Reggina, Inzaghi: ‘Noi abbiamo 52 punti, la società ha fatto una scelta’

Visibilmente amareggiato il tecnico amaranto in conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa, mister Inzaghi ha parlato dei punti effettivi conquistati dalla squadra e la scelta della società di non andare avanti rispetto all’ultima sentenza: “Meritavamo il pareggio, forse il primo tempo fatto è stato il più bello della stagione, ma bisognava fare gol. Adesso puntiamo a vincere contro l’Ascoli e poi si vedrà, fermo restando che la squadra sul campo ha conquistato 52 punti e quindi dentro i play off, la società ha fatto questa scelta, questo non compete a noi, dobbiamo solo accettarlo“. Ultimo passaggio, ovvio riferimento alla rinuncia della società a continuare la sua battaglia presso il Collegio di Garanzia del Coni.