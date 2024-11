Reggina: mister Inzaghi ci crede e suona la carica sui social

La squadra amaranto non può più perdere. Uno sguardo ai play off, un altro a chi sta dietro

Sette giornate alla conclusione del campionato, otto per la Reggina che tornerà in campo mercoledi per il recupero contro il Perugia. Il crollo di questo girone di ritorno ha messo in serio pericolo la posizione della squadra amaranto all’interno della griglia play off e la scalata di quelle che stanno dietro preoccupa. Mister Inzaghi, però, dopo la buona prestazione fornita con il Genoa ci crede ancora e spera da subito nella inversione di tendenza, di seguito il suo messaggio lanciato sui social: “Rimangono otto finali e dobbiamo fare più punti possibili per continuare a restare tra le prime 8. Ripartiamo dalle bella prova contro il Genoa“.