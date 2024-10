Reggina: si perde a prescindere. Inzaghi trovi una soluzione urgente

Che disastro questo 2023 per la Reggina. Gli amaranto dopo un girone di andata strepitoso, hanno subìto un calo inatteso quanto clamoroso. Andando a dare uno sguardo alla classifica dello scorso 26 dicembre, vittoria con gol di Rivas ad Ascoli, la Reggina a quota 36, si trovava al secondo posto della classifica a sole tre lunghezze dal Frosinone, con sei punti di vantaggio sul Bari e addirittura dieci sul Sudtirol. Nel giro di nove gare i puglesi hanno recuperato e accumulato un vantaggio di sette punti sugli amaranto e la squadra di Bisoli cinque, con una rimonta incredibile che segna quindici punti. Inimmaginabile un calo di questo tipo, impensabile che si potesse ripetere ancora una volta dopo quanto accaduto nei due anni precedenti. Si continua a ripetere che prima o poi se ne verrà fuori, anche se l’attesa scintilla era già arrivata in occasione della gara interna contro il Modena che aveva interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive salvo poi fornire una prestazione inguardabile contro il Cosenza e perdere come tutti sappiamo.

Cosa preoccupa oltre le sconfitte? Il modo in cui arrivano, certamente. Si perde giocando male, giocando bene, passando in vantaggio ma anche trovandosi sotto senza riuscire a recuperare. Una situazione che settimana dopo settimana diventa sempre più pericolosa e dalla quale pare non vi sia una via d’uscita. Almeno dall’esterno, perchè dal suo interno è ovviamente il tecnico a dover trovare delle soluzioni, provando a modificare qualcosa forse nel modulo, forse negli uomini, certamente non si può continuare così pensando che prima o poi se ne verrà fuori, senza che vi siano interventi decisi. La società ha confortato la squadra dopo la sconfitta interna contro il Parma e ribadito la fiducia al tecnico, ma forse è arrivato il momento di alzare un pò la voce, perchè se il trend non va invertito da subito, non solo si esce dalla griglia dei play off, ma si rischia di essere risucchiati nella zona più pericolosa della classifica.