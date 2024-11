Reggina, Inzaghi: ‘Sono molto arrabbiato. Serve più concretezza’

Reggina ancora ko, il settimo della stagione, decisamente troppi se si vuole provare a rimanere nella parte più alta della classifica. Gli amaranto cadono per 2a1, decisiva la doppietta di Odowgu intervallata dalla magia di Menez.

Seconda sconfitta nelle ultime tre gare per la formazione di Inzaghi, che si vede attaccare il secondo posto da diverse formazioni, con lo stesso Sudtirol che si porta a -4 dagli amaranto.

Le parole del tecnico amaranto Filippo Inzaghi, ai microfoni di Antenna Febea.

“Sapevamo che non era il Sudtirol dell’andata, purtroppo stiamo a ripetere le solite cose. Una partita giocata cosi non puoi perderla, il nostro portiere non ha toccato palla. Subiti due tiri due gol e creato molto, dobbiamo crescere su questi aspetti. Meglio nel primo tempo, nella ripresa siamo un po’ calati.

Dovevamo essere più attenti in occasione dell’angolo del 2a1, dispiace perchè penso che non meritavamo la sconfitta. Dobbiamo essere più concreti, le partite perse sono andate sempre nello stesso modo. La classifica rimane ottima, giochiamo un buon calcio ma dobbiamo diventare più rabbiosi e concreti.

Menez ha realizzato un bellissimo gol, peccato non sia servito. Ho inserito Gori dall’inizio perchè sapevo che il Sudtirol si difendeva molto basso, serviva giocare anche con palle alte. Nel girone di ritorno solite disattenzioni su calcio d’angolo, nel girone d’andata eravamo andati benissimo. Ci manca attenzione nei calci piazzati e dobbiamo essere più cattivi in fase offensiva”.