Reggina: dalle parole del tecnico Inzaghi, si è già proiettati al futuro

Si è parlato poco di Perugia-Reggina, un pò dell’attuale momento, moltissimo di futuro. Mister Inzaghi ha voluto ribadire con forza il progetto della società che dovrà svillupparsi in tre anni, le scelte di mercato estive e quelle ultime, la valutazione che si farà in queste dieci giornate di campionato che mancano rispetto a coloro che meriteranno una conferma o meno: “Non ero un pazzo quando in estate ho chiesto un contratto triennale, quindi consapevole delle difficoltà e della durata del progetto ed oggi ci siamo un pò dimenticati di tutto quello che è stato. Ci sono dieci sfide, partiamo da zero con quattro punti di vantaggio su quello che è il nostro sogno e affrontiamole con il sorriso. Questa è una squadra che ha sbagliato pochissimo, dobbiamo creare un percorso, a fine stagione vedremo chi merita di rimanere per il prossimo anno sottolineando che abbiamo una società ambiziosa. Su venti giocatori nuovi ne sono stati centrati almeno l’80% e questo va riconosciuto come merito al Ds Taibi e per tanti motivi riguardanti i debiti precedenti non si è potuto investire a gennaio. Si sta costruendo una mentalità vincente e credo che questa sia la strada giusta per il futuro”.

Messaggi chiari anche rispetto a chi ipotizzava una interruzione del rapporto ancor prima della scadenza naturale del contratto. La Reggina, nonostante il momento di difficoltà, giustamente, porta avanti il proprio progetto dal punto di vista tecnico, strutturale e organizzativo ed anche le tre iniziative lanciate nella serata di ieri ne sono la dimostrazione.