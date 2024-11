Reggina, Inzaghi: ‘Brutto primo tempo, ripresa straordinaria’

Settimana d’oro per la Reggina. Dopo aver steso una big del calibro del Genoa, gli amaranto si ripetono sul campo del Venezia, con lo stesso risultato e gli stessi marcatori di cinque giorni fa, ancora Canotto ed Hernani. Il 2a1 finale matura dopo un brutto primo tempo della formazione di Inzaghi, che rischia più volte il doppio svantaggio ma che con la reazione veemente della ripresa mette gli artigli su una vittoria pesantissima.

Le parole del tecnico amaranto Pippo Inzaghi al termine della gara, raccolte ai microfoni di Antenna Febea.

“Il primo tempo non eravamo in campo, forse troppi complimenti dopo la vittoria sul Genoa. Non abbiamo fatto il nostro gioco e non eravamo pronti sulle seconde palle. Secondo tempo è stato straordinario, contro una difesa per me tra le migliori del campionato abbiamo costruito tantissimo.

All’intervallo avrei potuto cambiare tutti, so di avere a disposizione un organico di qualità. Menez fuori dal 1′? Gori è entrato bene tante volte, è giusto dare chance a tutti dal primo minuto, Di Chiara invece doveva rifiatare ma so di essere fortunato con tutta questa possibilità di scelta e gestire le energie. Quest’anno dobbiamo divertirci senza troppi assilli, noi siamo nuovi e dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista”.