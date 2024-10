Serie B: Genoa, ennesimo pareggio, Reggina seconda sola. La nuova classifica

Al Marassi il Genoa non sa vincere. Ora Blessin rischia, i tifosi hanno fischiato a fine gara

La Reggina dopo la vittoria contro il Venezia riesce a mantenere in piena solitudine la seconda posizione, in virtù di un altro mezzo passo falso del Genoa. Per i rossublu ennesimo pareggio interno, il quinto su sei gare giocate al Marassi, i fischi del pubblico ed ora Blessin rischia.

I risultati della giornata

Ascoli – Frosinone 0-1

Bari – Sudtirol 2-2

Cagliari – Pisa 1-1

Cosenza – Palermo 3-2

Modena – Perugia 1-1

Parma – Cittadella 3-1

Spal – Benevento 1-2

Venezia – Reggina 1-2

Ternana – Brescia 0-0

Genoa – Como 1-1

La classifica

Frosinone 30

Reggina 25

Genoa 23

Parma 22

Ternana 22

Bari 21

Sudtirol 20

Brescia 20

Ascoli 19

Cagliari 17

Spal 15

Cittadella 15

Palermo 15

Pisa 15

Modena 14

Cosenza 14

Benevento 14

Como 13

Venezia 9

Perugia 8