Reggina: mister Inzaghi allontana le voci su un possibile addio

Senza tentennamenti e senza giri di parole, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match tra il Frosinone e la Reggina, mister Inzaghi ha risposto in maniera decisa alla domanda riguardo il suo futuro: “Ho sposato un progetto importante in cui credo tantissimo e che mi ha dato tante soddisfazioni. Visto il girone di andata avremmo potuto fare di più, ma sapevo delle difficoltà. Il mio mandato andrà avanti e non mi piace lasciare le cose a metà. La squadra ha sempre risposto sul campo, anche dalle sconfitte, se c’è un bel progetto, si cresce. Voglio portare la Reggina quando sarà dove merita“.

Leggi anche