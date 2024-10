Reggina: Jacopo Dall’Oglio scrive ai tifosi amaranto

Jacopo Dall’Oglio è il terzo acquisto di giornata, dopo quelli di Francesco Urso e Davis Curiale. Il calciatore è stato accompagnato da una serie di reazioni nel momento in cui i tifosi sono venuti a conoscenza del suo ritorno, per quel gesto mai dimenticato datato 2014. Il centrocampista sarà pronto per l’inizio della nuova stagione e ha voluto scrivere poche righe ai supporters amaranto.

“Cara Reggio,

dopo 10 anni ci ritroviamo. Allora ero giovane e ho commesso un errore: spesso, nel desiderio di dimostrare a tutti i costi il proprio valore, si finisce per eccedere e sbagliare. Oggi sono cresciuto e torno con la maturità e la determinazione di chi è pronto a dare tutto per questa maglia. Guardiamo al futuro insieme. Io darò il massimo in ogni allenamento, in ogni partita, per lottare, uniti, verso un unico obiettivo.

Ci vediamo presto al Granillo, Forza Reggina, oggi più che mai“.