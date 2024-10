Reggina, La Camera potenzialmente decisivo. Manca soltanto…

Subito in campo. Malgrado non fosse passata neanche una settimana dal suo arrivo in riva allo Stretto, Giovanni La Camera contro l’Andria è stato immediatamente gettato nella mischia da Agenore Maurizi, peraltro dal primo minuto. Sintomo, certamente, della penuria di uomini con cui si è trovato a fare i conti il tecnico amaranto, oltre che comunque della grande fiducia nutrita da parte dello stesso Maurizi nei confronti del giocatore.

La cui risposta, chiaramente, non è stata trascendentale, né tantomeno poteva esserlo. Pretendere, infatti, che un giocatore possa dimostrarsi decisivo nelle sorti di una squadra come la Reggina sarebbe stato, più che utopico, alquanto folle. Nonostante tutto, La Camera ha comunque dato l’impressione d’esser un profilo di buon livello tecnico, oltre che di grande carisma. Una caratteristica, dunque, che potrebbe far molto comodo nel contesto qualitativo della rosa del club di Via Petrara.

Le cose che mancano, quindi, sono condizione fisica e ritmo partita, apparsi precari. Due elementi che, malgrado manchino solamente otto partite alla fine del campionato, potrebbero crescere rapidamente. Ed, in quel caso, il centrocampista classe ’84 potrebbe rivelarsi l’arma in più di Agenore Maurizi.