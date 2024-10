Reggina, per la difesa non solo De Vito. Si punta ad un centrale francese

Se a Giuffrida ed Armeno dovranno aggiungersi almeno altri quattro o cinque elementi, è facile presumere che saranno intensissimi i giorni prossimi, almeno quelli che ci accompagneranno fino alla ripresa del campionato, data fissata per il 21 di gennaio, match da giocarsi al Granillo contro la Paganese.

Gli interventi riguarderanno il centrocampo che in un sol colpo vedrà perdere pedine preziose come Mezavilla, mentre su Porcino e De Francesco la storia è ormai nota. In attacco, con Sciamanna da ritenersi al momento fuori dai giochi, impensabile non affiancare all’attuale duo Bianchimano-Sparacello un altro elemento di categoria a supporto, altri rinforzi, inoltre, dovranno arrivare per il reparto difensivo.

Ed a tale proposito De Vito del Monopoli e vecchia conoscenza della Reggina, non è l’unico obiettivo. Secondo quanto rivelano i colleghi di alfredopedulla.com, l’interesse del coordinatore Basile si sarebbe concentrato su Maxime Leverbe, centrale francese classe 97, attualmente in prestito all’Olbia, di proprietà della Sampdoria.