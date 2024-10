Reggina, la formazione ufficiale con qualche novità

Torna in campo la Reggina ed il rientro si presenta assai complicato. Amaranto al Massimino contro il Catania per ben figurare, ma anche per cercare di portare punti a casa, nonostante tutti i pronostici siano contrari.

Le scelte di mister Cevoli rispecchiano in gran parte le indicazioni della vigilia, con Confente che torna tra i pali, linea difensiva a quattro con Kirwan, Conson, Solini e Mastrippolito, in mezzo al campo superconfermato Zibert, accanto a lui Marino ed il ritorno di Petermann.

In attacco Tassi torna a fare il centravanti, al suo fianco Tulissi e Sandomenico.