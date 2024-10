Reggina, la pazienza di Taibi mentre Cevoli non vede l’ora. E poi il match analyst…

Carne al fuoco tantissima, trattative in corso molteplici, qualche certezza rappresentata dai sicuri arrivi di Navas e Osuji, per tutto il resto ci sarà da aspettare.

E’ stato lo stesso DS Taibi a dichiarare le esistenti difficoltà dell’attuale momento, tra squadre ancora impegnate in questa parte conclusiva di stagione e procuratori che temporeggiano in attesa di sistemazioni ritenute più consone per i loro assistiti.

Per tale motivo difficile adesso poter chiudere discorsi avviati da tempo, con Taibi che ha dialogato a lungo e si è confrontato soprattutto con due società della massima serie come Parma e Crotone che, per bocca dei loro responsabili di calciomercato, hanno già fatto sapere di mettere a disposizione della Reggina diversi dei loro giovani.

Tutto questo aspettando l’ufficializzazione del tecnico Roberto Cevoli che, dalla dichiarazioni che continua a rilasciare, appare impaziente e non vede l’ora di poter dire al mondo intero di essere lui il prossimo allenatore degli amaranto. Nel corso di una intervista rilasciata al collega Lorenzo Vitto su tuttoreggina.com, l’allenatore ha confermato la presenza nel suo staff del match analyst, figura ritenuta fondamentale, che tempo addietro avevamo intervistato, rappresentata dal reggino Carmelo Merenda. A quest’ultimo un grosso in bocca al lupo per questa affascinante esperienza al servizio della squadra per la quale da sempre fa il tifo.