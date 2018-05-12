La match analysis è un’analisi oggettiva di ciò che avviene durante una partita. Il match analyst è una figura nuova negli staff tecnici, a supporto dell’allenatore e dei propri collaboratori. Analizza sia i video che i dati statistici di una partita riguardante la propria squadra oppure la squadra che si andrà ad affrontare.

“Può essere d’aiuto anche al DS in fase di calcio mercato relazionando dettagliatamente sui calciatori. Diciamo che l’inizio di questa “avventura” è avvenuta per caso visto che il mio amico Silvio Frascà (allenatore tra le altre della Bovalinese in eccellenza e promozione) mi chiedeva di relazionare sulle squadre sue prossime avversarie”.

A parlare è Carmelo Merenda, il primo reggino match analyst FIGC, grande appassionato di calcio e profondo studioso della materia.

Dalle relazioni a carta e penna alle video analisi

“Nonostante il mio scetticismo iniziale (visto che mi trovavo di fronte ad un lavoro a me sconosciuto), invogliato ulteriormente dal mister, ho iniziato a stilare le prime relazioni. Da qui è nata una vera e propria passione che mi ha portato a collaborare anche con Mister Giuseppe Carella. Dopo aver girato nei vari campi della provincia di Reggio con carta e penna, ho iniziato a fare anche delle video analisi per il Direttore Sportivo Carmelo Rappoccio, analizzando squadre professionistiche.

In questo passaggio ha avuto un ruolo importante Mr Pasquale Sorgonà, con i suoi consigli tecnici, sia di natura calcistica che di natura informatica. Da qui l’idea di partecipare al primo corso per match analyst (primo nella storia della Federazione) organizzato dal Settore Tecnico della FIGC e svolto a Coverciano a Dicembre 2017.

Il corso a Coverciano e gli esami di abilitazione

Questa esperienza è stata fondamentale al fine di ampliare il mio bagaglio di conoscenze nel campo della Match analysis, oltre che essere un’esperienza sportiva importante, mi ha dato la possibilità di andare a Coverciano, casa dalla Nazionale di Calcio Italiana, che per me è stata una grande soddisfazione. Qui ho frequentato un corso che ha cambiato il mio modo di vedere ed approcciarmi alla match analysis, essermi confrontato ed aver appreso molto da gente come Antonio Gagliardi (match analyst Nazionale A e coordinatore area analysis Club Italia) Filippo Lorenzon (match analyst Nazionale Under 21), Mr Francesco D’Arrigo e Mr Marco Scarpa (docenti Settore Tecnico FIGC) è stato veramente importante.

Dopo aver sostenuto, con successo, gli esami di abilitazione a Gennaio 2018, ho iniziato a collaborare e collaboro tutt’ora (da esterno) con Mr Roberto Cevoli (il rapporto è diretto con lui e non con la società). Devo ringraziare il tecnico del Renate il quale mi ha dato la possibilità di iniziare un percorso per una squadra professionistica. Una esperienza molto utile dal punto di vista della crescita professionale visto che il mister non tralascia nulla e dà molta importanza sia allo studio dei dati statistici che alla videoanalisi”.