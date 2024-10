Reggina contro la più forte. Cevoli con una novità in attacco?

Davanti alle telecamere di Sportitalia e si spera per l’ultima volta in esilio, la Reggina questa sera affronta la squadra più in forma del campionato ed a punteggio pieno in queste prime giornate. Reduci dalla brutta sconfitta interna contro il Francavilla, i ragazzi amaranto stanno cercando di rendere regolare un avvio di stagione che, per diversi motivi, di regolare ha poco o nulla.

Ci riferiamo al rinvio iniziale, alle partite non giocate, allo sballottamento vista l’indisponibilità del Granillo. Il tecnico rinnoverà il suo 4-3-3 probabilmente ancora con qualche modifica.

REGGINA: Confente, Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Franchini, Zibert, Salandria; Sandomenico, Viola, Tulissi. all. Cevoli